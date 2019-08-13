Активиста Котова будут судить за неоднократное нарушение правил митинга

Гражданскому активисту Константину Котову предъявили обвинение по уголовной статье «Неоднократное нарушение правил организации либо проведения митинга», сообщает «МБХ Медиа» со ссылкой на адвоката Марию Эйсмонт.

Котов был задержан накануне вечером. Утром после представленного Следственным комитетом обвинения его доставили в изолятор временного содержания. Мера пресечения будет установлена 14 августа в Пресненском суде Москвы. СК будет настаивать на заключении под стражу, сообщает ТАСС.

Следователи сообщают, что Котов неоднократно обвинялся по статье о нарушении правил проведения митинга на протяжении последних 180 суток. В последний раз его задерживали 10 августа, но отпускали по окончании срока задержания под обязательство о явке.

В российской судебной практике данная статья применяется во второй раз. Ранее срок по ней отбывал гражданский активист Ильдар Дадин. Его лишили свободы на три года в 2015 году, но в 2017-м Верховный суд РФ отменил постановление нижестоящих судов и освободил Дадина за отсутствием состава преступления.