Уведомление о шествии 17 августа поступило в мэрию Москвы

Уведомление о проведении 17 августа очередной акции протеста за свободные выборы было подано в мэрию, сообщает «Коммерсант». Заявителями акции стали муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев.

В этот раз, по словам Филиной, акция планируют провести в формате шествия по бульварам Москвы. Предполагаемое количество участников – 30 тысяч человек.

Основное требование на сегодняшний день – допуск на выборы незарегистрированных кандидатов. В перспективе, если требование не будет выполнено, заявители будут требовать отмены результатов выборов в Мосгордуму, которые пройдут 8 сентября.

Власти, в свою очередь, не готовы удовлетворять жалобы протестующих. «Несогласие отдельных лиц с отказом в их регистрации избирательной комиссией не является законным основанием для признания результатов выборов недействительными», – заявил член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут в комментарии «Коммерсанту».

После акции, прошедшей 10 августа, в столице было задержано порядка 250 человек. Широкую огласку получил инцидент с задержанием девушки, которую сотрудник полиции ударил в живот из-за того, что она помещала ему поднять дубинку. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков призвал задержанную обратиться в организацию, чтобы расследователь применение силы со стороны сотрудника органов.