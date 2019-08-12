Россия предложит Китаю вместе выявлять организаторов протестов в Москве и Гонконге

Российские власти предложат Пекину совместно находить зарубежных организаторов протестных акций в Москве и Гонконге.

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, сообщили «Ведомости». По ее словам, в МИДе РФ серьезно относятся к тому, что Китай обвинил США и другие западные страны в организации протестов в Гонконге. «Мы видим, какую торговую войну, какую торговую агрессию, воинственное отношение в сфере экономики и финансов развернул Вашингтон в отношении Пекина», – сказала Захарова.

Западным государствам может «просто не нравиться» тот факт, что Россия и Китай стремительно развиваются в экономической и военной сферах, в связи с чем российская сторона предлагает обмениваться данными о предполагаемых организаторах протестов: «В этой ситуации все средства, как говорят у нас, будут хороши», – заключила представитель российского внешнеполитического ведомства.

В интервью РБК Мария Захарова уточнила, что консультации с властями Китая состоятся либо в конца лета, либо в начале осени.

Между тем в Гонконге продолжаются массовые протесты, которые начались в начале июня после попытки местной администрации провести закон об экстрадиции подозреваемых на материковую часть Китая. Как передает AP, сегодня до конца дня отменены все рейсы на вылет и прилет в аэропорту Гонконга, где с 9 августа проходит протестная акция, собравшая тысячи демонстрантов. Ситуация обострилась просле сообщения о ранении одной из активисток, которой полицейский попал в глаз, выстрелив из травматического оружия в ходе операции по разгону протестующих. Всего ранения в аэропорту получили 40 человек.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Министерство иностранных дел России вызвало советника-посланника посольства США в Москве Тима Ричардсона за публикацию в Twitter и на сайте посольства информации о несогласованном московскими властями митинге.