Фото недели: Путин рулит в Крыму

На мотошоу «Ночных волков» в Севастополе Владимир Путин приехал на мотоцикле «Урал». Членами его экипажа стали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По традиции президент выбрал себе более безопасный трехколесный байк. Девять лет назад во время дебюта на мотофесте он управлял трициклом (одно колесо впереди, два сзади).

Мотоцикл с коляской – чуть более ответственное транспортное средство. Оно уже требует прав категории А. Но случай с проездом по Крымскому мосту на грузовике показал: права у президента есть абсолютно на всё.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №30-2019 под заголовком «Фото недели».