Девушка, которую ударил в живот сотрудник МВД, написала заявление в СК

Дарья Сосновская, задержанная сотрудниками силовых ведомств после митинга 10 августа, написала заявление в Следственный комитет, сообщает «Дождь» со ссылкой на «Зону права». Защитником Сосновской стала адвокат Татьяна Молоканова.

В своем заявлении Дарья описывает, как вечером после митинга 10 августа пошла в магазин, а затем на улице Забелина заметила, что сотрудники полиции волокут по земле человека с инвалидностью. Она потребовала отпустить задержанного, но правоохранители ее проигнорировали. Сосновская пошла дальше, но тут же ее нагнали сотрудники в касках и бронежилетах и схватили без объяснения причин и поволокли в автозак. По пути один из силовиков выронил дубинку. Сосновская предполагает, что в этот момент он разозлился и именно поэтому ударил ее в живот.

В ОВД на Дарью составили протокол за нарушение порядка проведения митинга и выдали повестку в суд на 13 августа, уточняет «Коммерсантъ». По возвращении домой девушка почувствовала себя плохо и обратилась в медучреждение, где у нее диагностировали ушиб грудной клетки и живота.

Ранее в редакцию радиостанции «Говорит Москва» поступило заявление от Росгвардии. В нем ведомство отрицает отношение мужчины, который нанес удар Сосновской, к подразделениям Росгвардии.

Случай с Дарьей Сосновской получил широкую огласку, поскольку был запечатлен на видео и выложен в сеть. Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков объявил о вознаграждении за информацию о сотруднике, ударившем участницу митинга. Наказать силовика за применение силы потребовал в своем инстаграме и поп-певец Егор Крид, выступавший 10 августа на концерте Meat&Beat в Парке Горького.