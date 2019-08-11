После митинга 10 августа в Москве задержали четверть тысячи человек

Общее число задержанных в ходе протестов в Москве 10 августа, по данным «ОВД-Инфо», составило 256 человек.

Большая часть задержанных была схвачена в районе Китай-город в окрестностях здания Администрации президента РФ. Один из выступавших на митинге на проспекте Сахарова 10 августа предложил по окончании мероприятия совершить «прогулку» в этом направлении.

Также СМИ сообщали о задержаниях на протяжении маршрута от места митинга до Старой площади, где располагается Администрация президента.

Впрочем, есть и другие примеры. Другой выступавший на митинге, экс — «узник Болотной» Алексей Полихович был задержан вечером 10 августа, на него составлен административный протокол о мелком хулиганстве, сообщает «ОВД-Инфо». До суда, намеченного на 12 августа, Полиховича оставили в отделении полиции.