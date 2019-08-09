Максим Орешкин заявил о преодолении разногласий между Москвой и Минском

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал о сотрудничестве России и Белоруссии в рамках Союзного государства.

«Сейчас все принципиальные разногласия практически сняты. Все договоренности достигнуты, теперь предстоит очень большая работа», – цитирует ТАСС выступление Орешкина по итогам встречи премьер-министров РФ и Белоруссии Дмитрия Медведева и Сергея Румаса.

По словам министра, сейчас идет взаимодействие на уровне рабочих групп, а уже через месяц договоренности, достигнутые президентами в Санкт-Петербурге, будут доработаны премьер-министрами. «Это такой крайний срок, чтобы успеть провести работу к декабрю», – пояснил министр. Затем российским и белорусским специалистам предстоит большая работа по гармонизации законодательства, добавил Орешкин.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обновить Союзный договор России и Белоруссии.

В Санкт-Петербурге 18 июля состоялась встреча президентов России и Белоруссии Владимра Путина и Александра Лукашенко, на которой лидеры государств не смогли согласовать ряд принципиальных вопросов.