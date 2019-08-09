Призвавшего лидеров протеста к ответственности Фомина арестовали до 8 октября

Волонтер штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Сергей Фомин, обвиняемый в участии в массовых беспорядках 27 июля, арестован по решению суда.

Активист заявил, что массовых беспорядков в Москве в указанный день не было. «Я изучил материалы дела – там нет подтверждения того, чтобы они были. Я не представляю никакой угрозы для общества и никуда не буду скрываться», – приводит «Интерфакс» слова Фомина.

Перед тем, как добровольно явиться в полицию, Сергей Фомин записал видеообращение, в котором рассказал о своей невиновности и заявил о том, что власти нарушили права кандидатов от оппозиции. Обратился он к и организаторам митингов, указав на то, что они также ответственны за аресты протестующих. По его словам, вышедшие на акции люди не были в полной мере предупреждены о последствиях — организаторы акций «просто сказали им выйти к Тверской». Фомин подчеркнул, что сейчас главная задача независимых кандидатов — помочь фигурантам дела о массовых беспорядках.

Любовь Соболь на пресс-конференции накануне согласованной с властями акции за свободные выборы, которая пройдет 10 августа на проспекте Сахарова сообщила, что не смотрела обращение Фомина, передает «Радио Свобода». Соболь добавила, что лично с Фоминым не знакома, и подчеркнула, что участник акции 27 июля – взрослый человек и имеет право выражать своё мнение. По ее словам, каждый человек сам решает, ходить ли ему на акции протеста.

Любовь Соболь рассказала, что примет участие в санкционированной акции 10 августа. Она отметила, что прийти на митинг призвали видеоблогер Юрий Дудь и рэпер Oxxxymiron. По ее мнению, протест вышел за пределы политически активной части общества.

Сергей Фомин стал одним из обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которыми власти считают акцию за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля в центре Москвы. Сейчас по делу проходят более десяти человек. Еще один обвиняемый, Айдар Губайдулин, задержанный ранее 9 августа, по решению суда останется под стражей до 9 октября.