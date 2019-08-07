Путин и Зеленский провели разговор после военного конфликта возле Павлополя

Владимир Путин в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудил вопросы деэскалации военного конфликта на юго-востоке Украины, сообщают «‎Ведомости».

Инициативной стороной телефонного разговора выступила Украина. Причиной звонка стал инцидент, произошедший в ночь на 6 августа, когда сепаратисты ДНР атаковали украинские позиции возле Павлополя. В результате конфликта погибло четверо военнослужащих Украины. «Срочно ему позвонил и сказал, что это нас не приближает к миру. Я очень вас прошу повлиять на ту сторону, чтобы они прекратили убийства наших людей», – сообщил Зеленский во время брифинга украинского телеканала 112.ua.

Политики договорились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц и соблюдать режим прекращения огня и разведения сил от линии разграничения в Донбассе. Путин подчеркнул, что важнейшим пунктом в этой повестке является прекращение обстрела украинскими военными территорий ДНР и ЛНР.

«‎Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации Минских договорённостей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса», – уточняется в сообщении на сайте президента РФ.

На своей странице в Facebook Зеленский призвал стран-участниц нормандского формата (Россия, Украина, Франция и Германия) срочно возобновить переговоры по ситуации на Донбассе.