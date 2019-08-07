Любови Соболь дважды отключали микрофон во время выступления в ЦИКе

Центризбирком окончательно отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму лидеру «Партии перемен» Дмитрию Гудкову и юристу ФБК Любови Соболь.

В случае с Любовью Соболь ЦИК согласился принять лишь семь забракованных ранее подписей. Так ей не хватило 239 подписей, сообщает «Радио Свобода».

При этом глава ЦИК Элла Памфилова дала Соболь возможность выступить с речью, но за это время юристу ФБК дважды отключали микрофон. Отключали аппаратуру и представителю Соболь Александру Помазуеву. Он обвинил Эллу Памфилову в несоблюдении Конституции. «Я не могу пренебрегать той конституцией, в написании которой принимала участие, поэтому ваше заявление самонадеянно», – цитирует ответные слова Памфиловой «Новая газета».

Гудкову не хватило 298 подписей для регистрации в кандидаты. Сам политик не присутствовал в ЦИК во время рассмотрения жалобы, потому что отбывает 30 суток ареста. Представитель Гудкова Виталий Венедиктов сообщил, что в заключении ЦИКа нет никаких конкретных замечаний к подписям, передают «Ведомости».

Всего в ЦИК поступили жалобы от 19 независимых кандидатов в депутаты МГД. 7 августа на заседании ЦИК были также рассмотрены и оставлены без удовлетворения жалобы кандидатов Александра Руденко и Елены Русаковой.

Ранее сообщалось, что более трети москвичей поддерживают акции протеста.