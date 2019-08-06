МВФ назвал основные причины снижения ВВП в России

Международный валютный фонд (МВФ) оценил влияние санкций и цен на нефть на российскую экономику за период с 2014 по 2018 год. Об этом сообщает агентство Regnum со ссылкой на доклад организации.

Предполагается, что цены на нефть имели наибольшее негативное влияние на показатели ВВП. Они замедляли экономику страны на 0,65% в год. Санкции же наносили ущерб размером в 0,2% ежегодно. Также 0,2% урона ежегодно были связаны со сдерживающей денежно-кредитной политикой, а 0,1% — с жесткой бюджетной политикой.

Если бы не данные негативные обстоятельства, рост ВВП России ежегодно мог бы составлять 1,7%, считают эксперты международной организации. Сейчас он держится на отметке 0,5%.

Ранее в Институте экономики роста имени Столыпина обнародовали прогноз, согласно которому рецессия в России может случится уже в 2019 году, а не в 2021-м, как ранее прогнозировалось Минэкономразвития.