Генсек НАТО назвал три основных угрозы для военно-политического блока

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал три основных угрозы для военно-политического блока. Со своим заявлением он выступил в рамках визита в Новую Зеландию, сообщает ТАСС.

Ключевой угрозой Столтенберг признает противостояние с Россией. Среди частных случаев он отмечает аннексию Крыма, выход России из договора о ракетном разоружении и вмешательство России в демократические процессы в других странах.

Второй угрозой генсек НАТО называет терроризм и упоминает о нападении на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч в марте этого года, а также о терактах в Осло и в лагере на острове Утойа в 2011 году. «Мы должны осуждать терроризм и экстремизм вне зависимости от их формы и обличья», – заявил Столтенберг.

Третьей угрозой генсек НАТО называет киберугрозы. Он признает, что преступления в области кибертехнологий эквивалентны по своей разрушительности обычным нападениям.