ЦИК пообещал трактовать любые сомнения в пользу незарегистрированных кандидатов

Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала при перепроверке подписей кандидатов любые сомнения в подлинности трактовать в пользу кандидатов, передает агентство «Москва».

«Мы самостоятельно отправляем запросы в МВД, проводим сверку данных. Фактически мы повторно проводим проверку подписей. Если выясняется, что выводы нижестоящих комиссий не подтверждаются, мы возвращаем такие подписи кандидатам. То есть все неясности, любые сомнения трактуются в пользу кандидата», – заявила Памфилова.

Председатель ЦИК уточнила, что эксперты комиссии являются официальными представителями МВД. Для максимальной объективности среди них нет тех, кого привлекали при проверке на уровне Москвы.

Ранее руководитель Общественного штаба наблюдателей за выборами в столичный парламент Алексей Венедиктов сообщил, что ЦИК проведет повторную графологическую экспертизу подписей кандидатов в МГД, сообщают «РИА Новости».

Рабочая группа Центризбиркома уже рекомендовала ЦИК оставить без удовлетворения жалобу незарегистрированного кандидата Александра Руденко. По словам члена ЦИК Анатолия Лопатина, из всего числа подписей у Руденко достоверными признано только 3900. Этого недостаточно для регистрации кандидата. Окончательное решение будет принято на заседании ЦИК в среду.