СК отпустил Соболь после допроса по делу о "массовых беспорядках"

Адвокат юриста ФБК Любови Соболь сообщил, что следователи завершили ее допрос после задержания 3 августа.

Напомним, соблюдающую голодовку из-за отказа Мосгоризбиркома зарегистрировать ее в качестве кандидата в депутаты городской Думы Любовь Соболь задержали перед митингом в субботу, 3 августа, и оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения акции. Всего по итогам несогласованного митинга в автозаках оказались 828 человек.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката юриста ФБК, к настоящему моменту следователи СК завершили допрос Любови Соболь по делу о беспорядках в Москве 27 июля и отпустили ее.

«В настоящее время допрос завершён, Любовь освобождена, она осталась в статусе свидетеля», — рассказал адвокат.

Кроме того, обвинение по делу, в рамках которого была допрошена Соболь, предъявили еще одному человеку — Сергею Абаничеву.

«Сергею Абаничеву предъявили обвинение в массовых беспорядках... Ему вменяют бросание банки в сотрудника полиции, ссылаясь на видео», — сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, добавив, что сам обвиняемый свою вину не признает.