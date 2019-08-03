Госдеп США разъяснил детали новых санкций против России

Новые санкционные меры против РФ, решение о введении которых принял Дональд Трамп, начнут действовать 19 августа.

Разъяснения о характере ограничений опубликовал Государственный департамент США.

Кроме информации об ограничении РФ доступа к финансовой или технической помощи международных организаций, в частности Всемирного банка и Международного валютного фонда, сообщается, что налагается запрет на экспорт некоторых товаров и технологий, в первую очередь связанных с оружием массового уничтожения.

Американские банки потеряли возможность выдавать кредиты правительству РФ в валюте и участвовать в первичном рынке нерублевого российского суверенного долга.

Решение о введении санкций было принято в качестве реакции на отравление Сергея и Юлии Скрипаль в британском Солсбери в начале 2018 года. Это уже второй этап мер против РФ, принимаемых по поводу этого инцидента.