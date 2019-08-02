Собянин идет на крайние мэры?

Чем протесты в Москве выгодны столичному градоначальнику

Есть версия, что массовые акции протестующих в столице Сергей Собянин может использовать в своих карьерных интересах.

Многие уже заметили, что во время уличных акций в Москве имя мэра Москвы демонстрантами фактически не упоминалось. Хотя, казалось бы, это сугубо региональная проблема — недопуск независимых кандидатов на муниципальные выборы. Да, собрались недовольные в минувшую субботу у здания мэрии на Тверской. Но что они кричали? «Путин — вор»! Как будто это Путин находил в подписных листах у кандидатов «мертвые души». Еще «Горбунова — в отставку»! Как будто это по личной прихоти глава Мосгоризберкома Горбунов решил признать недостоверными подписи даже самих кандидатов.

И вообще, кто-нибудь понимает, что такого страшного было в допуске до выборов оппозиционеров? Ну появились бы в Мосгодуме два-три новых лица, погоды бы они все равно не сделали. А потом — обещать не значит жениться: не факт, что москвичи вообще бы за этих кандидатов массово проголосовали.

Совершенно очевидно, что повод для протеста недовольным мэрия сама преподнесла на тарелочке. И если «массовые беспорядки», как их называет СК, и были кем-то спровоцированы, то в первую очередь вот такими вот действиями столичных властей. А все остальное просто легло на благодатную почву. Вопрос, с какой целью и в чьих интересах все это было сделано. И против кого.

А вот тут интересно: сам Собянин, вот странное дело, оказался в стороне от критики. У нас же принято считать, что все в стране зависит от Путина, даже погода, поэтому и все шишки полетели в президента. А мэр Москвы по прежнему впереди, как Юрий Долгорукий, на лихом коне. Уж кто-кто, а он от этой ситуации только в выигрыше.

Ну вот смотрите сами: 2024 год хоть и далеко, но ведь не за горами. А уличные волнения трансфер власти и вовсе могут только приблизить. И несложно догадаться, в чьих именно интересах. Вполне себе либеральный «Левада-центра» уверяет, что за последний год доверие москвичей к Собянину вроде как выросло с 50 до 57 %, в то время как доверие к Путину упало с 53 до 39 %. Так что если хотите знать, кто стоит за протестами, надо искать, кому они выгодны.

Где был мэр Москвы в минувшую субботу, когда протестующие стучались в дверь его «офиса»? Кто-нибудь знает? Ни накануне, ни в тот день он даже не удосужился сделать заявление по поводу всего происходящего. Что это? Беспомощность чиновника? Или нечто более подковерное? Да, несколько дней спустя Собянин все же разразился беспомощной речью с благодарностью силовикам, но выглядело это настолько вымучено, словно мэр хотел показать: его вынудили выступить с подобной позицией, а протестующим он на самом деле не враг. Это все росгвардейцы, вот их и «благодарите».

Кстати, за намечающуюся несанкционированную акцию 3 августа лидеры протеста даже никакой ответственности не понесут: на всякий случай их временно изолировали, и крайними, если что, вновь окажутся рядовые демонстранты, возмущенные действиями подчиненных мэра, и омоновцы, которые вынуждены исполнять приказ. И, само собой, Путин. Не Собянин же, у него ведь рейтинг «растет».

Причем «растет» он не только в Москве, но и в регионах, с которыми взялась сотрудничать столица: на Урале, в Кирове, в Поволжье... И вот что удивительно, почти везде, где власть возглавляют друзья Сергея Семеновича, начинает творится то же, что и сегодня в столице: в Екатеринбурге — протесты против храма, в Шиесе — против свалки, в Саратове — против «завода смерти»... Тенденция, однако (как говорят на родине мэра Москвы).

Что это, как не попытка ускорить тот самый пресловутый «транзит власти»? Выгодополучателем которого окажется все тот же друг хипстеров Сергей Собянин.