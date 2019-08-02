Слухи об отставке руководителя офиса Зеленского оказались недостоверными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время визита в Ивано-Франковск, что слухи об увольнении руководителя его офиса Андрея Богдана не соответствуют действительности. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Ранее в украинской прессе активно обсуждалась информация о возможной отставке члена команды президента. В том числе в сети было опубликовано фото заявления на увольнение с подписью Андрея Богдана, но на документе не была проставлена дата.

Зеленский пояснил, что подобные заявления есть у каждого «ключевого» человека в его команде. По его словам, это позволит тем, кто не справляется с государственной службой, покинуть свой пост, «не держась за кресло».

Ранее Зеленского критиковали за назначение руководителем своего офиса Андрея Богдана, бывшего адвоката бизнесмена Игоря Коломойского. Предполагалось, что он попадает под закон о люстрации.