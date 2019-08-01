Врач Навального усомнилась в заключении НИИ Склифосовского

Врач Алексея Навального Анастасия Васильева усомнилась в достоверности результатов анализов политика, озвученных в НИИ Склифосовского.

Накануне главный врач медучреждения Алексей Токарев заявил в общении с прессой, что в анализах политика химико-токсическая лаборатория не обнаружила следов отравления.

Анастасия Васильева высказала возмущение тем, что Токарев нарушил врачебную тайну, но предположила, что сам доктор не виноват, а лишь действовал по «приказу сверху».

Также Васильева на своей странице в Facebook утверждает, что химическое вещество, вызывающее аллергическую реакцию, все-таки было. Но при заборе анализов не были сделаны смывы и соскобы с кожи, с конъюнктивы, не было проведено химико-токсикологические исследование волос, одежды и постельного белья.

Участник арт-группы «Война» Петр Верзилов тоже усомнился в достоверности медицинского заключения. «Удивительное совпадение! Когда я без сознания и при смерти лежал в НИИ Склифософского, врачи тоже ничего не нашли! А в Германии пару дней спустя врачи пришли к выводу, что я отравлен», – поделился активист в своем микроблоге.

Верзилов был госпитализирован в сентябре 2018 года.

Напомним, Навальный 28 июля был госпитализирован в больницу из спецприемника, где отбывает арест за призывы приходить на митинг 27 июля, а через два дня, несмотря на возражения своих адвоката и врача, был возвращен в спецприемник. 31 июля, отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп пообещал «разобраться» в ситуации с заболеванием Навального после ареста.