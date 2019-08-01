По делу о "массовых беспорядках" в Москве 27 июля предъявлено первое обвинение

Первому фигуранту так называемого уголовного дела о «массовых беспорядках» 27 июля Кириллу Жукову предъявили обвинение.

Об этом со ссылкой на telegram-канал руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова сообщает «Коммерсант».

«Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ — участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти», — рассказал Чиков, отметив, что сам Кирилл Жуков в настоящий момент задержан.

Напомним, накануне стало известно, что следователи проверяют пятерых участников событий на Тверской улице 27 июля по уголовному делу о «массовых беспорядках», которое было возбуждено в отношении неустановленного круга лиц 30 июля.