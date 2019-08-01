Малайзия призвала провести открытое расследование катастрофы MH17

Малайзия потребовала у международного сообщества отказаться от голословных обвинений в адрес РФ по катастрофе MH17.

Об этом газете «Известия» на саммите АСЕАН заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

По его словам, расследование данной катастрофы еще продолжается, однако западные партнеры уже «спешат выступить с обвинениями в адрес целых стран и даже называют фамилии причастных».

Глава МИД Малайзии подчеркнул, что страна выступает за отказ от обвинений в адрес Москвы и раскрытие всех материалов дела.

«Как полноправный участник процесса, мы серьезно обеспокоены тем, что происходит. Малайзия призывает всех участников расследования оставаться максимально беспристрастными и дать нам возможность изучить все материалы дела», — добавил Абдулла.

Напомним, в июне текущего года прокуратура Нидерландов выдвинула обвинения в связи с катастрофой MH17 троим россиянам и одному гражданину Украины.

Кроме того, ранее стало известно, что Объединенной следственной группе (JIT) пришлось заплатить десятки тысяч долларов, чтобы выкупить у неизвестных посредников в ДНР важные улики по делу о крушении самолета MH17 — фрагменты ЗРК «Бук», из которого стреляли по лайнеру. При этом о подлинности купленного вещдока умалчивается.