Заявителя митинга на Лубянке арестовали на 30 суток за стояние на Трубной

Член незарегистрированной Либертарианской партии Михаил Светов получил 30 суток ареста после задержания на выходе из мэрии.

Светов был задержан 30 июля сразу после окончания переговоров в мэрии Москвы. Власти отказались согласовывать акцию 3 августа, которую изначально планировалось провести на Лубянской площади, в любом месте, кроме проспекта Сахарова. Заявителей этот вариант не устроил.

МВД уже предупредило о незаконности планируемой 3 августа акции. Ранее Любовь Соболь призвала к «прогулке» на Бульварном кольце в этот день.

Сам Светов, как передает «Радио Свобода», считает арест на 30 суток «местью за то, что он не пошёл на условия чиновников».

Отметим, что арест Светову назначен за участие во встрече с независимыми кандидатами в депутаты Мосгордумы 16 июля. В середине июля в течение нескольких вечеров будних дней на Трубной площади продолжались акции протеста против недопуска кандидатов на выборы, а в субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова прошел крупный санкционированный митинг.