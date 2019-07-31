Силовики изымают флешки и планшеты при обысках у участников митинга 27 июля

ФСБ и МВД проводят обыски и изымают флешки, планшеты и другие информационные носители у участников митинга 27 июля.

Обыски проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне аналогичные мероприятия проводили работники Следственного комитета, которые в итоге задержали координатора движения «‎Левый блок» Василия Кузьмина.‎

Целью силовиков является нахождение организаторов и координаторов акции. Изучаются сообщения в соцсетях и мессенджерах.

Ранее стало известно, что Следственный комитет возбудил уже четвертое уголовное дело в связи с проведенным 27 июля митингом.