Пять участников акции 27 июля проверяют по делу о "массовых беспорядках"

В Москве следователи проверяют пять участников событий на Тверской улице 27 июля. Проверка проходит по уголовному делу о «массовых беспорядках», сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По сведениям главы международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, первым фигурантом дела стал Кирилл Жуков, которого задержали и допросили в офисе СКР на Новокузнецкой улице. Также известно, что Сергей Фомин был допрошен следствием как свидетель.

Дело о беспорядках возбуждено в отношении неустановленного круга лиц. Согласно версии следствия, участники акции грубо нарушали общественный порядок, игнорировали разъяснения сотрудников полиции и применяли по отношению к ним насилие.

Ранее стало известно, что заявителя митинга на Лубянке 3 августа Михаила Светова арестовали на 30 суток.