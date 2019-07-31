Оппозиция планирует провести две акции протеста 3 и 10 августа

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь заявила, что не планировала подавать заявку на проведение акции протеста 10 августа, как сообщали некоторые СМИ, но при этом назвала очевидным то, что после 3 августа следующей датой для акции протеста должно стать 10 августа.

Заявку на 10 августа уже подала незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова, сообщила Соболь на своей странице в Facebook. С ней юрист ФБК и другие потенциальные заявители находятся в контакте и «делают все возможное, чтобы избежать провокаций со стороны властей».

Сама Любовь Соболь накануне призвала к акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму в ближайшую субботу на Бульварном кольце. Позднее генпрокурор Юрий Чайка на коллегии ведомства при обсуждении митинга 27 июля призвал «жестко пресекать нарушения, используя весь комплекс мер реагирования»‎ в отношении следующих попыток проведения массовых акций в несанкционированном формате, сообщает ТАСС.

Как передает РБК, на переговорах с первым заместителем главы департамента региональной безопасности Москвы Василием Олейником заявители митинга 3 августа от Либертарианской партии настаивали на проведении акции на территории приближенной к Мосгоризбиркомау или столичному правительству — на Лубянке, Волхонке или Триумфальной площади. В мэрии организаторам отказали, сославшись на то, что это создаст транспортные проблемы. От предложения перенести протест на проспект Сахарова заявители отказались.

Еще один незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Геннадий Гудков заявил, что часть штабов кандидатов договорилась подать заявку на проведение митинга 10 августа. «Мы не хотим подвергать людей [угрозе] насили[я]. Поэтому призываем на санкционированный протест», – цитирует его слова РБК.