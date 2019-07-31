ФСБ и СК могут отпустить украинских моряков под личное поручительство Денисовой

РФ может до октября отпустить задержанных в Керченском проливе украинских моряков на родину без прекращения их дела.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о достижении договоренности с Россией о возвращении задержанных в Керченском проливе украинских моряков на родину под ее личное поручительство. Однако ее российская коллега Татьяна Москалькова в тот момент эти слова опровергла.

Как передает газета «Известия», адвокат украинских моряков Николай Полозов рассказал, что Денисова действительно направила такое ходатайство в российский СК и ФСБ, но оно еще дошло до исполнителя — следователя, в производстве которого находится дело.

По словам Полозова, в случае удовлетворения прошения моряков могут освободить из-под стражи уже до октября текущего года.

При этом высокопоставленный собеседник газеты в российских дипломатических кругах отметил, что Москва может пойти на возвращение украинских военных на родину, изменив им меру пресечения, однако не откажется от уголовного пресследования и получит письменные заверения от Киева, что все подсудимые продолжат участие в процессе над ними.

«Как только соответствующие лица в России получат необходимый документ от Украины и изучат его, можно будет обсуждать дальнейшие шаги. Но мы от своих слов не отказывались», — заявил источник издания.