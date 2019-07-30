В США сенаторы призвали разведку проверять вмешательство РФ после каждых выборов

Американские сенаторы предложили ввести новые санкции против суверенного долга России из-за «вмешательства» в выборы.

Как передает «Интерфакс», такая инициатива исходит от демократа Криса Ван Холлена и республиканца Марко Рубио, которые направили в комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей предложение о новых санкциях против РФ.

В письме они «настоятельно призывают» включить в проект бюджета, который в настоящее время рассматривается обеими палатами Конгресса, «формулировки, призванные предотвратить будущие усилия иностранных правительств и иностранных субъектов по вмешательству в американские выборы, ясно дав понять, что такое вмешательство будет иметь быстрые и серьезные последствия».

«Усилия России, направленные на манипуляцию народом Америки и подрыв демократических процессов на выборах 2016 года, неоспоримы. Поскольку мы идем к выборам 2020 года, Конгресс должен сделать все от него зависящее, чтобы сдержать атаки Кремля или тех, кто хочет последовать его примеру», — говорится в писье Ван Холлена и Рубио.

В частности, сенаторы настаивают на включении в документ положений закона о сдерживании, запрещающих американским компаниям вести дела с новым российским суверенным долгом в течение 90 дней после вступления в силу.

Кроме того, по их мнению, директор Национальной разведки должен отчитываться перед Конгрессом о вмешательстве России через 30 дней после каждых федеральных выборов в США. А в случае обнаружения такого вмешательства необходимо будет ввести дополнительные санкции против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики.