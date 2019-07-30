Любовь Соболь предложила альтернативу митингу 3 августа

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь предложила провести 3 августа «мирное шествие» за «право на голос».

Так Соболь отреагировала на отказ мэрии от предложений Либертарианской партии, подавшей заявку на проведение митинга 3 августа на Лубянской площади.

Городские власти предлагали перенести мероприятие на проспект Сахарова, что не устроило заявителей. Днем во вторник сразу после переговоров в мэрии по поводу митинга 3 августа был задержан член Либертаринской партии Михаил Светов.

«С учетом того, что мэрия фактически отказалась от диалога и предложений Либертарианской партии (заявители на митинг 3 августа), призываю всех выйти в эту субботу, 3 августа, в 14 ч в любую точку Бульварного кольца. Мирное шествие, за наше право на голос!», – написала Соболь в своем твиттере [орфография и пунктуация сохранены].