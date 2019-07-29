В Туркмении задержали троих человек за слухи о смерти президента

В Туркменистане начались задержания за обсуждение возможной смерти президента республики Гурбангулы Бердымухамедова.

Как сообщает сайт «УралПолит» со ссылкой на издание «Хроника Туркменистана», на сегодня арестованы трое человек за распространение слухов, «способствующих дестабилизации обстановки в стране»: сотрудник лебапского отделения «Туркментелекома», работник водного хозяйства и сотрудница жилищно-коммунального хозяйства.

Силовые структуры в стране переведены в усиленный режим борьбы с ложной информации о смерти президента или его плохом здоровье. Газета «Взгляд» сообщает, что Министерству культуры тоже поручено вести контрпропаганду.

Напомним, слухи о смерти политика появились 20 июля, когда он уже 15 дней не появлялся на людях. Бердымухамедов появился на публике 25 июля в эфире телеканала Altyn Asyr, где он осматривал инфраструктурные проекты застройки Ашхабада. Днем ранее он, как сообщалось, по телефону поздравил с днем рождения президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.