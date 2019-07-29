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Станислав Белковский: Для Кремля отдать моряков было бы удобно и выгодно

Политика
12:39, 29 июля 2019
«Собеседник» №28-2019

Четверо из украинских моряков в российском суде // стоп-кадр / Youtube / канал "Факти ICTV"
Четверо из украинских моряков в российском суде // стоп-кадр / Youtube / канал "Факти ICTV"

Российско-украинские военно-морские страсти всё никак не утихают. На минувшей неделе Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в порту Измаила российский танкер Nika Spirit, который якобы раньше назывался Neyma и вроде как использовался РФ для блокады Керчь-Еникальского пролива 25 ноября 2018 года — во время известного инцидента, закончившегося арестом 24 украинских моряков. Сразу же поползли слухи, что это «ястребы» так подставляют нового президента Украины Владимира Зеленского, чтобы помешать его переговорам об обмене военнопленными с Россией. И верно: буквально в течение суток скандал рассосался, а российский экипаж танкера благополучно отправился домой. С облегчением вздохнули все стороны, а посольство США в Киеве отдельно поблагодарило власти Украины за благоразумие.

Одновременно вроде бы наметился новый поворот в судьбе 24 украинских моряков, которых судят в России за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Уполномоченная парламента Украины по правам человека Людмила Денисова сказала: «Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине».

На своей странице в Facebook г-жа Денисова обяснила, что предложила освободить находящихся в заключении в РФ 24 украинских моряков, которых Киев считает военнопленными, под ее личное обязательство: «В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или (ответственность) поручителя. Я, как уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека, предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в досудебном рассмотрении, если такое будет».

Впрочем, такой оптимизм касательно моряков разделили далеко не все имеющие отношение к делу физические лица. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила, что никаких решений российских властей пока нет, а обращение г-жи Денисовой «поступило» — не более и не менее того. Адвокат подсудимых Николай Полозов тоже признался в своем неведении касательно возможной сделки, по итогам которой моряки вернутся на Украину.

Как известно, инцидент 25 ноября 2018 до сих пор остается довольно таинственным. Тогда, сразу после задержания украинских моряков, пятый президент Украины Петр Порошенко срочно созвал Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), заседание которого началось прямо в полночь. СНБО с подачи шефа принял решение о введении военного положения сроком на два месяца — в результате чего можно было перенести президентские выборы — 2019, которые уже тогда не сулили г-ну Порошенко ничего, кроме унизительного поражения.

Однако же осведомленных об истинном замысле тогдашнего украинского лидера оказалось несколько больше, чем хотелось ему самому. Предположения о «двойном дне» этой драматической истории прозвучали из уст украинских парламентариев уже утром следующего дня. И, по некоторым данным, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 26 ноября позвонила Петру Порошенко и довела до него нечто по смыслу такое: мы всё видим, слышим и понимаем, отменить выборы под предлогом захвата Россией моряков не удастся. В результате военное положение ввели только на месяц, причем исключительно в регионах Украины, граничащих с РФ. А президентом вскорости стал Владимир Зеленский.

Для Кремля отдать моряков было бы удобно и выгодно: какой-никакой, но жест в адрес Запада, хотя бы в знак благодарности за возвращение РФ-делегации её статуса в ПАСЕ. Вопрос в том, как это формализовать. Москва хочет обменять арестованных (пленных) на некоторые количество таких же пленников, взятых украинскими войсками в ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей). Киев же в ответ: формально обмена быть не может, так как РФ должна освободить моряков по решению пресловутого Морского трибунала. Юрисдикцию которого официальная Россия, конечно же, не признаёт.

Юридическую схему найти можно. Всё осложняется категорическим нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости. Никто не хочет уступать — ведь это может быть воспринято как демонстрация слабости. Хотя быстрое разрешение эпизода с танкером вселяет определенный оптимизм.

Скоро что-то случится. Моряков действительно отдадут и выдадут — по-видимому, до конца текущего лета. Но война — продолжится. Войну вообще гораздо легче начать, чем завершить. Плохо, когда политики об этом сурово не помнят.

Теги: Украина, Конфликт в Керченском проливе

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политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости

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писатель, журналист

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