Юрий Трутнев покровительствует Дмитрию Босову?

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий вопросы развития Дальнего Востока и Арктики, обратился к Федеральной службе безопасности (ФСБ) с просьбой «рассмотреть внимательно» ситуацию с претензиями к руководству компании «Востокуголь», входящей в круг предприятий, которые должны будут обеспечивать грузами Северный морской путь.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на «Интерфакс», вице-премьер подчеркнул, что не готов давать комментарии по уголовным делам, но попросил спецслужбу «рассмотреть внимательно, что там происходит, насколько правомерны... претензии к руководителям компании».

В конце апреля РБК сообщал о возбуждении уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности (ст. 171 УК) в отношении неустановленных лиц в руководстве Арктической горной компании (АГК), входящей в «Востокуголь» Дмитрия Босова и его партнера Александра Исаева. Ранее Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной добыче антрацита и потребовал возместить 2,1 млрд рублей ущерба.

Имя Дмитрия Босова в последнее время фигурировало в СМИ и в инсайдерской информации, распространяемой в Telegram, в качестве компаньона по угольному бизнесу экс-министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, арестованного в марте. Один из таких каналов, «Кремлевский безбашенник», сообщает со ссылкой на источники в центральном аппарате ФСБ, что выступление вице-премьера имеет целью обеспечить покровительство владельцу «Востокугля» Дмитрию Босову: «Он (Трутнев) решил такой публичной просьбой к ФСБ упрекнуть и саму спецслужбу, и АП, и косвенно — Президента».

Подобное «покровительство» Трутнева Босову на грани вмешательства вице-премьера в работу ФСБ информированный источник объясняет так: «Мол, если силовики не «отстанут» от Босова, то извиняйте, Владимир Владимирович, Ваше поручение в части загрузки Северного морского пути различными грузами будет провалено, поскольку выведя из этой схемы Босова и «Востокуголь», мы точно получим недогруз. Так что разберитесь там, с кем надо».

Между тем ранее официальные лица – в том числе в ранге вице-премьера – отмечали: главным грузом, который пойдет по Северному морскому пути, станут сжиженный природный газ и нефть, на перевозку которых, согласно Кодексу торгового мореплавания, российские суда имеют исключительное право. Что до угля, то укрупненная оценка поиска ресурсов и целесообразности строительства горнообогатительных комплексов на Таймыре, на которую ссылается канал, говорит о нерентабельности этих проектов — в независимости от претензий ФСБ к руководству компании.

В настоящее время на территории полуострова Таймыр отсутствуют какие-либо месторождения угля с объемом балансовых запасов от 300 до 400 млн т за исключением двух малых участков. Для поиска, геологического изучения, оценки и разведки данных площадей угледобычи понадобятся сотни тысяч погонных метров бурения и сотни миллионов долларов в течении ближайших десятилетий. Обращает на себя внимание и то, что план по постройке карьера и обогатительной фабрики на Таймыре, к которому планировалось привлечь BHP Billiton, этот мировой горнодобывающий лидер признал в итоге экономически нерентабельным.

Необходимым условием для строительства ГОКа станут также создание новых либо модернизация существующих объектов инфраструктуры, и общие расходы на это оцениваются в 3–5 млрд долларов без учета приобретения оборудования. Между тем в условиях Крайнего Севера прогнозируются длительные периоды остановки производства и транспортного сообщения. Проблемой будет и экологическое воздействие на экосистему региона.

Обо всех этих обстоятельствах, говорящих в пользу того, что балансовых запасов угля на Таймыре нет и не будет, по мнению источника, должно быть известно в том числе министру по развитию Дальнего Востока и Арктики Александру Козлову (он в 2009–2011 гг. был гендиректором угольной компании «Амурский уголь») и заместителю министра энергетики Анатолию Яновскому, равно как и министру природных ресурсов Дмитрию Кобылкину, «но почему-то они втроем молчат на всех совещаниях как рыбы».

«Трутнев же реально не понимает, о чем идёт речь, и тупо администрирует поручение Президента. Но ведь зачем-то же он ранее лоббировал передачу Босову части заповедных арктических территорий, зачем-то прикрывает его и сейчас. Зачем? Некоторые — уже знают ответ на эти вопросы...» - утверждает «Кремлевский безбашенник».

По данным Telegram-канала, «говорят, Босов уже и сам не знает: как «соскочить» с этого проекта... и спасти как раз его может только ФСБ». «Лучше уж штраф заплатить и отсидеть пару лет, чем повторить судьбу многих бывших миллиардеров-банкротов», - поясняет свой ход мыслей источник и задается вопросом: «Говоря о президентских проектах и поручениях (для Трутнева и остальных): неужели нельзя просто начать с экономической оценки целесообразности проектов всеми уполномоченными на это Министерствами, а уже потом сотрясать воздух?»