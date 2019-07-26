Соболь заявила, что на допросе в СК отказалась давать показания против себя

Следствие оставило Любовь Соболь в статусе свидетеля по делу о митингах у Мосгоризбиркома после допроса.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на Twitter политика, в СК завершился допрос незарегистрированного кандидата в столичный парламент Любови Соболь.

Отмечается, что после разговора со следователем за политиком оставили статус свидетеля по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома.

При этом в Twitter юрист ФБК подчеркнула, что отказалась от дачи показаний против себя, сославшись на 51-ю статью Конституции.

По словам Соболь, к 17:00 она намерена пойти в Мосгоризбирком, где пройдет рассмотрение ее жалобы на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму.

Напомним, накануне рабочая группа городской комиссии рекомендовала отклонить жалобу политика, после чего та объявила голодовку в здании Мосгоризбиркома, однако была вынесена охраной вместе с диваном. В самой избирательной комиссии Москвы этот инцидент объяснили борьбой с клопами.