Мосгорсуд удовлетворил лишь один из 29 исков по выборам в городскую думу

Пресс-секретарь городского суда Ульяна Солопова рассказала, что к 26 июля поступило 29 исков по выборам в Мосгордуму.

Как передает «Интерфакс», к настоящему моменту в Мосгорсуд поступило почти три десятка исков об отмене решений окружных избиркомов и Московской городской избирательной комиссии в связи с выборами в Мосгордуму.

По словам пресс-секретаря суда Ульяны Солоповой, пока удовлетворен был лишь один из поступивших исков. При этом четыре суд отклонил, два — вернули заявителям, а еще по двум суд производство прекратил.

Ранее телеканал «Дождь» со ссылкой на источники сообщил, что ситуацию вокруг выборов в Москве обсуждают на самом высоком уровне, поскольку в Кремле опасаются разворачивания «классического оранжевого сценария».