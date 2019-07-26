Украина намерена добиваться 10-летнего контракта с Россией по транзиту газа

Москва планирует перезаключить сделку с Киевом о транзите газа в Евросоюз на короткий срок, чтобы выиграть время для завершения строительства трубопроводов в обход Украины.

Как сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Reuters, для российской стороны подошло бы продление сделки на один год. По оценке источников агентства, «короткий договор позволит России достроить инфраструктуру, необходимую для того, чтобы лишить Украину статуса основного транзитера российского газа, и снизить потребность в заключении долгосрочного договора».

Украина же намерена добиваться десятилетнего контракта на выгодных для себя условиях. Евросоюз поддерживает Киев в этом вопросе.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Ранее, по сообщению газеты «Ведомости», вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович предложил 16 сентября провести в Брюсселе трехстороннюю встречу с участием представителей России и Украины для обсуждения данного вопроса.