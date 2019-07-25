МИД заявил, что последствия задержания моряков из РФ Киевом "не заставят ждать"

МИД РФ выясняет обстоятельства задержания Украиной танкера Nika Spirit за блокирование кораблей в Керченском проливе.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что СБУ задержала и обыскала российский танкер Nika Spirit в порту «Измаил» Одесской области. Предполагается, что причиной задержания корабля стало то, что именно он в ноябре 2018 года заблокировал малые артиллерийские корабли «Никополь», «Бердянск» и буксир «Яны Капу» ВМС Украины в Керченском проливе.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время Москва выясняет обстоятельства, при которых действовал Киев, задержав российский танкер. При этом МИД РФ уже заявил о возможности принятия жестких ответных мер.

«Выясняем обстоятельства произошедшего для принятия адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубейшее нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.