Матвиенко напомнила о наказании за незаконный отказ кандидатам в регистрации

Спикер Совфеда допустила, что некоторых кандидатов в Мосгордуму отказались регистрировать несправедливо.

Накануне вечером и ночью ряд незарегистрированных кандидатов в столичный городской парламент столкнулись с задержаниями и обысками, утром 25 июля их пытались вызвать на допрос по делу о воспрепятствовании работе избирательных комиссий, открытому по факту протестных акций у Мосгоризбиркома 14 июля:

Как передает «Интерфакс», выступая на пресс-конференции в четверг, 25 июля, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предположила, что жалобы некоторых кандидатов в депутаты Мосгордумы на незаконный отказ в регистрации могут быть справедливыми.

«Если я не ошибаюсь, из трехсот кандидатов в Мосгордуму 57 человек не были зарегистрированы в связи с нарушениями представленных документов, подписей и так далее. Я допускаю, наверняка из этих 57 человек есть те люди, которые несправедливо не зарегистрированы», — сказала Матвиенко, призвав незарегистрированных кандидатов обратиться в Мосгоризбирком, Центризбирком и в суд для оперативного решения данной проблемы.

«Если кто-то незаконно этого человека не зарегистрировал, то люди должны понести — опять-таки соответственно законодательству, а оно строгое, — соответствующее наказание», — напомнила спикер СФ.