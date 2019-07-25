Гудкова и Соболь вызвали на допрос как свидетелей в рамках дела о митингах

Следствие изъяло из квартиры Дмитрия Гудкова материалы по митингам, проведенным в Москве 14, 15 и 18 июля.

Напомним, накануне СК объявил о возбуждении уголовного дела по статье 41 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). По версии следствия, в июле «участники одного из движений» организовали в Москве «заведомо незаконные и несогласованные митинги и пикетирования зданий и помещений Мосгоризбиркома».

Кроме того, в Москве также был задержан оппозиционер Алексей Навальный, который позднее получил 30 суток ареста за призыв к участию в митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля.

Как передает «Интерфакс», в рамках возбужденного следствием уголовного дела правоохранители пришли с обысками в квартиры к Дмитрию Гудкову, к кандидату в Мосгордуму от его команды Александру Соловьеву, а также к директору ФБК Ивану Жданову.

«У Дмитрия Гудкова в квартире проходит обыск, около десяти полицейских. Адвокат едет. Связи нет. На Дмитрии висят два протокола по [статье КоАП] 20.33. Очевидно, новый обыск связан с акцией 27 числа», — рассказал агентству пресс-секретарь лидера «Партии перемен» Алексей Обухов.

Отмечается, что в ходе обысков из квартиры Гудкова были изъяты «жесткие диски, материалы на CD-дисках» и другие важные для следствия материалы по митингам, проведенным 14, 15 и 18 июля. Позднее оппозиционер заявил, что после завершения обысков его вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Об аналогичном требовании от следователей сообщила и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь. «В 12 ночи вызвали на допрос. Завтра в 10 часов. Звонивший представился следователем, отказался сообщить какие-либо подробности», — написала юрист ФБК в соцсетях.