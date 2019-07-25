По вине хакеров Дональд Трамп выступил на фоне двуглавого орла

Во время выступления Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране за его спиной появилось искаженное изображение официальной президентской печати.

Как пишет РБК со ссылкой на The Washington Post, вместо обычного орла на изображении был представлен двуглавый, а в одной из лап птица держала клюшки для гольфа.

Предполагается, что таким образом кто-то решил высмеять пристрастие главы штатов к игре в гольф и приписываемые Трампу связи с Россией.

Организация Turning Point, которая проводила мероприятие, в настоящее время ведет разбирательство по факту произошедшего и поиск ответственных за подмену изображения президентской печати.