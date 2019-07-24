Там де нас нема: Вакарчук хочет наказать коллег, гастролирующих в России

Со Славой Вакарчуком я имел удовольствие общаться несколько раз. В Москве. Естественно, в доКРЫМНАШевской Москве. Замечательный тактичный образованный человек из интеллигентной львовской семьи, погруженный в музыку и создавший лучшую на постсоветском пространстве группу «Океан Эльзы».

Как и Владимир Зеленский, Слава решил пойти в политику, которая никогда ему чуждой не была. Он пел на двух Майданах, он был советником Виктора Ющенко и сам признавался, что эта должность была скорее номинальная. А теперь вот всё по-серьёзному: сумел ввести в Верховную раду свою небольшую фракцию «Голос».

В одном из первых заявлений из уст Вакарчука-парламентария прозвучало, что Украине нужен закон об отношениях (о сосуществовании) с Россией: «Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие – напротив – активно гастролируют в России». По мнению музыканта, этот вопрос будет снят, если появится закон, который четко разграничит, что можно, а что нельзя.

Украинские наблюдатели уже заметили, что вряд ли Вакарчук имел в виду закон, гарантирующий беспрепятственную возможность украинским артистам работать в России. Всё совсем наоборот. И вот тут возникают нехорошие ощущения. Да, «Океан Эльзы» сейчас невозможно услышать в России. Гастрольный рынок нашей страны для его группы закрыт, и в 2014-м это случилось не по инициативе украинских музыкантов, а по инициативе российских «патриотов», которые стали с остервенением рыть окопы, чтобы отстреливаться от врагов. В «Океан Эльзы» чуть ли не плевали: мол, нечего таким у нас тут деньги зарабатывать. Перестали крутить и на радио – абсолютно незаслуженно.

Да, всё так. Но в заявлении новоиспеченного главы фракции в Раде спустя пять с лишним лет читается банальная месть. Месть, которая не выдерживает никакой критики с точки зрения прав человека. В которой есть только негатив. Человека, который спел в России, надо штрафовать? Сажать? Каменный век...

Святослав Вакарчук раньше особо не был замечен за подобной радикальной риторикой. Это была скорее прерогатива лидера еще одной замечательной украинской группы «Вопли Видоплясова» Олега Скрипки. С которым, к слову, мне довелось накоротке пообщаться и после Майдана в Риге. Оба музыканта, бесспорно, искренни в своих эмоциях по отношению к России. Но хочется, чтобы музыка, в отличие от политиков, все-таки не разъединяла, а объединяла людей. Кажется, в победившей партии шоумена Зеленского это понимают лучше, хотя Зеленский, думается, из-за политического конфликта недополучил российских денег не меньше, чем Вакарчук.

Да, призыв Кота Леопольда «Давайте жить дружно» стоит обращать и внутрь России. Но, ребята, давайте и в самом деле прекращать эти подростковые игры в песочнице. Давайте уже пустим Валерию в Латвию, Лолиту на Украину, а «Океан Эльзы» в Россию. Иначе это всё смахивает на мелкие пакости, всего лишь усложняющие кому-то жизнь (в том числе публике), но никак не решающие проблему глобально. А только усугубляющие.