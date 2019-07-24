Правозащитники предложили наносить личные номера полицейских на их форму и шлемы

Правозащитники и волонтеры запустили кампанию по раскрытию личностей полицейских, которые избивают протестующих на митингах. Инициатива получила название «Порядковый номер».

Как сообщает телеканал «Дождь», на сайте проекта опубликована петиция, в которой предлагается наносить на форму полицейских их личный номер. Сейчас он располагается на жетоне, который не всегда можно прочитать в условиях массовых мероприятий.

«На форме или шлеме каждого полицейского крупным светлым шрифтом должен быть нанесен его/ее личный номер. Надпись должна быть достаточно большой, чтобы на видео или фото ее всегда можно было различить», – предлагается в петиции. Это поможет легче находить тех сотрудников, которые злоупотребляют силой во время массовых собраний.

Как отмечает один из авторов инициативы, сопредседатель Московской хельсинской группы Дмитрий Макаров, отсутствие номеров провоцирует чувство безнаказанности у полицейских и усиливает ощущение произвола у участников митингов.