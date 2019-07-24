Посольство РФ опровергло сообщения об извинениях перед южнокорейцами

Посольство РФ в Южной Корее опровергло информацию об извинениях со стороны России за инцидент в воздушном пространстве, который произошел днем ранее.

Как сообщило агентство Ura.ru, недостоверная информация появились в нескольких корейских СМИ. Журналисты отмечали со ссылкой на брифинг официального представителя администрации президента Южной Кореи, что и. о. военного атташе РФ принес извинения за ситуацию, сославшись на ошибку навигационного оборудования.

В Минобороны Республики Корея также сказали, что Москва не приносила извинений, а наоборот обвинила корейских пилотов в создании опасной ситуации.

Инцидент произошел 23 июля во время совместного патрулирования российскими и китайскими самолетами над акваторией Восточного Японского моря. Тогда агентство Yonhap сообщило, что российские бомбардировщики дважды вторглись в воздушное пространство Южной Кореи. Российская и китайская стороны отрицают это.