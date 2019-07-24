Памфилова считает, что Навальный не хочет регистрации кандидатов в МГД

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что отказы в регистрации кандидатов в Мосгордуму выгодны оппозиции.

Об этом Памфилова рассказала на заседании ЦИК в среду, 24 июля, передает ТАСС.

Глава Центризбиркома заявила, что добиться отказа в регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму — «это не желание власти, а желание нашего уважаемого кем-то [оппозиционера Алексея] Навального». «Это его цель, его задача: чем хуже, тем лучше, все это лукавое действо в помощь и поддержку, на мой взгляд, прямо противоположную цель имеет», — считает Памфилова.

Кроме того, она утверждает, что требования независимых кандидатов зарегистрировать их на выборы «без всяких проверок» базируются «на нежелании как раз, чтобы прозрачно, открыто проверили, что же у них там на самом деле, <…> каково состояние [документов], действительно ли реальные подписи, какие там документы в порядке».

Утром 24 июля Навального задержали у его дома в Москве, позднее был задержан координатор его штаба.