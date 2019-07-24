Москалькова удивилась словам Денисовой о договоренности освободить моряков

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова опровергла слова своей украинской коллеги о достижении договоренности по морякам.

Ранее в комментарии каналу «Громадське» уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что с Россией уже была достигнута договоренность о возвращении задержанных в Керченском проливе украинских моряков на родину. «Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — рассказала она.

Однако ее российская коллега Татьяна Москалькова удивилась такому заявлению, подчеркнув, что никаких конкретных договоренностей об освобождении украинских военных достигнуто не было.

Москалькову цитирует «Интерфакс». По ее словам, Денисова действительно обратилась через МИД в ФСБ с просьбой заменить арест моряков на поручительство и предложила себя в качестве поручителя, но ни о каком ответе со стороны спецслужб Москалькова не слышала.