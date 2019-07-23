Южнокорейские истребители открыли огонь из-за нарушившего границу самолета РФ

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства после пересечения самолетом ВКС РФ границы.

Как передает ТАСС со ссылкой на сообщение южнокорейского агентства Yonhap, инцидент произошел утром во вторник, 23 июля, в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова и являющихся предметом спора между Сеулом и Токио.

Отмечается, что в опознавательную зону ПВО Южной Кореи в это время вторглись три военных самолета РФ и два — китайских ВВС. При этом один российский самолет дважды нарушил воздушное пространство республики.

В связи с этим были подняты истребители южнокорейских ВВС, которым даже пришлось произвести несколько предупредительных выстрелов.

В Южной Корее подчеркивают, что это первый подобный случай нарушения воздушного пространства республики самолетами ВКС РФ.