Москва отрицает нарушение воздушного пространства Южной Кореи

Минобороны заявило о непрофессионализме южнокорейских летчиков во время инцидента с Ту-95МС над Японским морем.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство, два южнокорейских истребителя F-16 приблизились к российским стратегическим бомбардировщикам Ту-95МС ВКС РФ над нейтральными водами Японского моря. При этом они совершали непрофессиональные маневры, создавая угрозу безопасности для российских самолетов, и не выходили на связь. В итоге F-16 совершили отстрел тепловых ловушек и удалились от российских ракетоносцев.

«По данным объективного контроля, маршрут самолетов Ту-95МС проходил без отклонений от плана в соответствии с международными правилами на удалении более 25 км от островов Токто, без нарушений воздушного пространства Южной Кореи», – подчеркнули в Минобороны, отметив, что предупредительного огня со стороны южнокорейских истребителей не было. «Если бы российские летчики почувствовали угрозу безопасности, ответ не заставил бы себя ждать», – заявили в ведомстве.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства после пересечения самолетом ВКС РФ границы.