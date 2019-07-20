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Саакашвили призвал поддерживающих его партию голосовать за партию Зеленского

Политика
14:39, 20 июля 2019

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили снял с выборов в Верховную Раду свою партию «Движение новых сил».

Об этом Саакашвили рассказал у себя в Facebook. По его словам, Центризбирком Украины долгое время не регистрировала «Движение новых сил», из-за чего большинство избирателей партии даже не знали, что она будет участвовать в выборах. Кроме того, соцопросы показали, что партия вряд ли пройдет 5-процентный барьер.

В своем обращении Саакашвили также призвал сторонников партии поддержать «Слугу народа», партию президента Украины Владимира Зеленого. 

«Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам», — отметил экс-президент Грузии.

Теги: Украина

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