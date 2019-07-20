Путин анонсировал проведение саммитов БРИКС и ШОС на два города

Президент РФ Владимир Путин перенес саммиты БРИКС и ШОС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Об этом он рассказал на встрече с врио губернатора Челябинской области Алексеем Текслером. Расшифровка разговора президента и врио губернатора опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что в Челябинске планировалось провести саммиты БРИКС ( в котором участвует Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика) и ШОС (Шанхайской организации сотрудничества).

«В одной из организаций мы уже начали председательствовать, в другой — председательство перейдет к нам на следующий год. Но в связи с ростом, увеличением числа участников этих мероприятий мы вынуждены будем проводить эти мероприятия на два города», — пояснил Путин.

Президент уточнил, что часть мероприятий все же пройдет в Челябинске, но непосредственно саммиты будут проходить в Питере.

Текслер поблагодарил президента и выразил надежду, что Челябинску все же удастся провести другое международное мероприятие.