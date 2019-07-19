Зеленский заявил о согласии на одновременное освобождение Вышинского и Сенцова

Президент Украины заявил, что Киев требует от Москвы освободить задержанных в Керченском проливе моряков без обмена.

При этом «Инетрфакс» сообщает, что Владимир Зеленский выразил готовность пойти на одновременное освобождение главного редактора украинского отделения РИА «Новости» Кирилла Вышинского и режиссера Олега Сенцова.

Он подчеркнул, что речь идет только о жестах доброй воли и о первых шагах по пути к освобождению и возвращению на родину всех удерживаемых граждан.

«Если мы говорим о доброй воле, и мы действительно желаем, чтобы это произошло в ближайшее время, мы готовы Вышинского поменять. Сенцов — это как пример. Мы готовы поменять на Сенцова, но это — не разменная монета», — заявил президент Украины, добавив, что ожидает от России освобождения украинских моряков без обмена.

Напомним, в среду, 17 июля, Лефортовский суд Москвы еще на три месяца продлил срок ареста части задержанных в Керченском проливе военных из Украины.