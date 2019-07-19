Представитель Зеленского заявил о необходимости информационно влиять на Россию

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир настаивает на необходимости заключить договор с Россией.

Свою позицию он изложил в интервью изданию «Левый берег». По словам Шефира, Россия выступает в роли агрессора, однако с ней придётся договариваться, поскольку она является ближайшим соседом Украины.

«Я не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники. Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять», – сказал Шефир. Он уточнил, что под информационным влиянием подразумевает необходимость доказывать, что Украина «более свободная и демократическая страна», чем Россия.

«Мы никуда на карте от них (от России – прим. Sobesednik.ru) не денемся, как бы ни хотели», – констатировал политик. Он указал также на то, что страны «повязаны родственными связями между семьями». По словам Шефира, украинским властям надо быть готовыми к любым компромиссам, если только речь не идет о территориальной целостности страны.

Касаясь украинской языковой политики, Шефир отметил, что на этой теме в стране началась активная спекуляция. «Не надо разъединять народ. У нас исторически так сложилось, что половина населения говорила на русском, половина – на украинском», – сказал Шефир. «Мое мнение - мы не сможем вернуть Донбасс, заставляя их говорить на украинском», – добавил он.