Избриком в Питере зарегистрировал 27 кандидатов после отказа

Петербургский госизбирком отменил отказ в регистрации 27 кандидатам в муниципальные депутаты.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу избирательной комиссиии Виктора Миненко. Таким образом, 27 кандидатов, которым было отказано в регистрации, были зарегистрированы. Документы еще 38 человек были возвращены в избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО).

«38 с жесткой установкой повторно рассмотреть документы возвращены в ИКМО, так как доводы ИКМО были признаны несостоятельными и не основаны на законе», — сказал Миненко.

Отмечается, что всего было подано 300 жалоб на отказ в регистрации. 84 были рассмотрены и 64 — удовлетворены.