Мосгоризбирком отклонил жалобу Ирины Собяниной на отказ в регистрации кандидатом

В Москве отклонили первую жалобу кандидата на отказ зарегистрировать его на выборы в Мосгордуму.

Как передает «Интерфакс», первым кандидатом в депутаты Мосгордумы, чью жалобу на отказ в регистрации отклонили, стала Ирина Собянина — директор образовательного центра «Гуманитарный центр Ирины Собяниной» и полная тезка бывшей супруги мэра столицы Сергея Собянина.

Напомним, она же была первой из 57 кандидатов, кого Мосгоризбирком отказался зарегистрировать из-за проблем, обнаруженных в подписях за выдвижение.

Ранее о решении подать жалобу на отказ в регистрации кандидатом объявила юрист ФБК Любовь Соболь, которая уже пятый день не принимает пищу в качестве протеста против действий Мосгоризбиркома.